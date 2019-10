BTS: Jungkook se cortó el cabello y provocó furor en las ARMY

Después de varios meses luciendo su cabello largo y enamorando a las ARMY, ahora Jungkook se corto el cabello y provocó conmoción en las admiradoras de BTS.

El joven publicó en la cuenta en Twitter de la agrupación de k-pop varias fotos de su nuevo look, que rápidamente se volvieron tendencia en redes sociales.

BTS realizó un concierto en el King Fahd International Stadium en Arabia Saudita el 11 de octubre. Todavía en ese show, Jungkook lució su cabello largo.

I will miss your long hair babe🥺🥺🥺🥺🥺❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/8AhiGQhGgo — jiana #BTSPAVEDTHEWAY (@jimins_forever) October 13, 2019

Jungkook de BTS se cortó el cabello y causó furor

Dos días después del concierto, Jungkook sorprendió al publicar su nuevo look luciendo un cabello más corto.

“Espero que se haya cortado el pelo porque quería hacerlo. NO a causa de algunas ARMY que piensan que pueden decir lo que Jungkook puede o no puede hacer consigo mismo… Es hermoso con el pelo largo y corto. MÍRALO", tuiteó una fan.

Un fan respondió al tweet del cantante: “¡RIP, eres hermoso con cualquier estilo de cabello (…) Ha sido tan bueno verte probar cosas nuevas y simplemente hacerlo sin preocuparte por lo que otros puedan decir".

“Jungkook es hermoso, no importa cómo se vea. Pelo largo o corto, tatuajes o no tatuajes, ropa de gran tamaño o no. Él es Jeon hermoso Jungkook", escribió otra admiradora en Twitter.

Además, después el concierto de BTS en Riad, según el portal Cheat Sheet, las ARMY sospechan que Jungkook tiene toda una manga de tatuajes además de los tatuajes en su mano.

El cantante parecía usar cintas del color de la piel y camisas de manga larga durante el concierto para ocultar los tatuajes sospechosos.

