"¿Me estás entendiendo?": Marcela Vacarezza y Daniel Stingo protagonizan acalorada discusión por la delincuencia

Un tenso momento fue el que se vivió en el Muy Buenos Días, cuando Marcela Vacarezza y Daniel Stingo se enfrentaron durante un debate sobre la delincuencia en el país. El tema fue abordado tras la controversia que generó la muerte de un bebé de nueve meses producto de una "bala loca" en la comuna de La Pintana.

Este lunes, los panelistas se refirieron al tema y debatieron junto a los parlamentarios Gonzalo Fuenzalida (RN) y Maite Orsini (RD), quienes formaron parte de la discusión en la que se trató de responder a la pregunta: ¿Qué falla en la lucha contra la delincuencia?

En este contexto, Marcela Vacarezza comentó: "la prevención es maravillosa, pero ¿qué pasa cuando se comete el delito? Me parece curioso que en este país se gasta más por un preso, que en un niño del Sename". Inmediatamente, Daniel Stingo le preguntó si ha visto las condiciones en las que viven los presos, a lo que la panelista respondió: "me interesan más los niños del Sename".

El comentario de participante de "El Discípulo del Chef" que sacó ronchas entre los televidentes El duro trato de Michelle a sus compañeros, provocó la molestia de los televidentes

Luego, el abogado señaló que el aumento de las penas no sirven para bajar las cifras de delitos y que la inversión debería estar enfocada en la prevención y no en la represión. "Son 40 años de meterle lucas a abatir al delincuente. ¿Sabes cuál es la raíz de la delincuencia en el mundo? La desigualdad social. Esa es la raíz. Entonces, en 40 años, ¿hemos apuntado a la desigualdad o hemos estado siempre con el negocio?", dijo.

"Es una burla", respondió Marcela Vacarezza, indicando que no es un negocio de seguridad. "Si yo estoy en una posición en donde yo siento que la delincuencia está desatada y súper agresiva, yo me tengo que cuidar. Tú dices es un negocio de seguridad y es ponerle color en la tele. A la familia de Baltazar no le puedes decir que le estamos poniendo color en la tele", dijo, aludiendo al caso del menor fallecido.

"Todos los que hemos sufrido por delincuentes, nadie le está poniendo color", agregó. "¿Me estás entendiendo? Porque estás cambiando lo que yo dije", interrumpió el abogado. "Tú dijiste que son años del negocio de la seguridad y que le estamos poniendo color por la tele", siguió Marcela Vacarezza. "El Estado de Chile, no me he metido con los privados. El Estado de Chile, en vez de meter lucas en bajar la desigualdad…", continuó Stingo. "A ver, las lucas de seguridad me las pago yo, no el Estado", se defendió Vacarezza.

Te recomendamos: