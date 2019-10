Cody Simpson rompe el silencio y revela la verdad sobre su relación con Miley Cyrus

Miley Cyrus y Cody Simpson están dando de qué hablar desde hace un par de semanas después de que la cantante confirmara su romance un día después de ser captada besándose públicamente con el australiano.

Ahora Cody habló y reveló la verdad sobre cómo está el reciente romance entre ambos. Aseguró que los dos están muy felices en la relación.

“Estoy muy feliz. Estamos muy, muy felices. Ella es creativa. Ella es muy apasionada por lo que hace, y yo soy muy similar en ese sentido. Por eso nos llevamos tan bien. Simplemente tenemos una buena relación, sí, y esa es la parte más importante de una relación, ¿sabes?”, dijo Cody a la revista People.

Miley Cyrus y Cody Simpson podrían establecer una relación sólida

El cantante defendió su nueva relación de las críticas que aseguran que se trata de algo poco serio.

“La razón por la que no ha sido realmente una locura repentina es simplemente porque hemos sido amigos durante tanto tiempo. Nos volvimos a encontrar en un espacio donde los dos no estamos de fiesta, sino trabajando muy duro, y simplemente mantiene las cosas sanas y es bueno. Cualquier novia que he tenido en el pasado siempre ha sido un romance inmediato y entonces es una experiencia diferente de haber sido amigo de alguien antes y que se haya convertido naturalmente en algo más”, dijo.

La selfie de Miley Cyrus en su baño con Cody Simpson que deja claro lo avanzado que está su romance Su relación va viento en popa

Cody está tan encantado con Miley que lo inspiró para crear una canción.

“Le escribí una canción esta semana que me está obligando a publicar. Ella estaba como: ‘Si no lanzas esto, lo lanzaré por ti en tu nombre. Es algo que le escribí mientras estaba enferma esta semana”.

Te mostramos en video: