El significado del misterioso tatuaje de Jungkook, miembro de BTS

BTS Army atentas, tenemos la última información sobre el tatuaje de Jungkook. Como saben, estese compone de una tonelada de símbolos lindos, por lo que ya había mucha decodificación desde el momento en que las fanáticas lo vieron.

Ahora, basado en la última observación del Golden Maknae, parece que puede haber agregado un símbolo más al grupo. Si te preguntas: "¿Qué significa el tatuaje 'ARMY' de Jungkook de BTS?" entonces has venido al lugar correcto.

Hasta hoy, el tatuaje de Jungkook decía "ARMY" escrito en sus nudillos con signos más en el medio, un emoji en uno de sus dedos, una "J" en otro, una corona, un corazón y una ilustración no identificable en su pulgar inferior cerca su muñeca Ahora, parece que ese tatuaje se ha vuelto aún más grande con la nueva incorporación del logotipo de BTS. Los fanáticos lo vieron en fotos del grupo que se dirigía a través del Aeropuerto Internacional de Incheon el 9 de octubre en su camino a Arabia Saudita para su gira Love Yourself: Speak Yourself.

jungkook doing the chicken noodle soup dance pic.twitter.com/z1ccJssAp9 — jungkook pics (@archiveskook) September 27, 2019

Las cosas se ponen un poco más oscuras cuando consideras todos los símbolos que rodean a "ARMY".

Los romances que han tenido los integrantes de BTS Para sus fans son irresistibles.

Según una teoría popular de los fanáticos que flota en Twitter, todo el tatuaje es un medio para reconocer el fandom de BTS y la relación de Jungkook con sus compañeros de banda. Los fanáticos piensan que cada letra representa un miembro del grupo. (La "A" con la línea que falta es una "V" al revés, la "R" y la "M" son RM, la "Y" es Yoongi, y, aparentemente añadiendo peso a esta teoría, la "J" aleatoria fue agregado para representar a Jimin, J-Hope y Jin).

Te recomendamos en video