Harry Styles estrenó nuevo video filmado en México donde aparece medio desnudo

Harry Styles lanzó nueva música por primera vez en dos años el viernes, bendiciendo al mundo con "Lights Up". Junto con la nueva canción, el ex integrante de One Direction también lanzó un video musical humeante, que lo coloca medio desnudo en un mar de personas sensuales y bailantes que simplemente no pueden quitarse las manos de encima.

"Todas las luces no podían apagar la oscuridad / Runnin 'a través de mi corazón", el cantante sin camisa y aceitado se quita el cinturón. "Se enciende y saben quién eres / Sabes quién eres / ¿Sabes quién eres?".

Las letras, coescritas por Styles, Kid Harpoon y Tyler Johnson, parecen tener que ver con cuestionar la vida mientras trabajas para el autodescubrimiento. "¿Qué quieres decir?" Él canta. "Lo siento, por cierto, nunca volveré. Sería tan dulce si las cosas siguieran igual".

A lo largo del clip de tres minutos, que se filmó en México, se puede ver a los estilos meditando y teniendo una lucha emocional solo en una habitación. En otra parte, está parado en un cuerpo de agua, flotando en el aire y montado en la parte trasera de una motocicleta. Mientras canta: "Nunca volveré a bajar".

Harry Styles luce más sexy que nunca en su última portada de revista

En una hazaña impresionante, el video musical obtuvo casi 2.6 millones de visitas en sus primeras seis horas. Sí, Harry Styles está de vuelta, y el mundo está aquí para eso.

