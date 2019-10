Sophie Turner se burla de las 'influencers' que anuncian productos para adelgazar

Sophie Turner ha recorrido un largo camino desde su debut como Sansa Stark en la exitosa serie Game of Thrones de HBO. A medida que su carrera profesional ha florecido, su ha tenido una gran evolución pero si algo la ha caracterizado a sido su carisma y su forma de ser tan honesta y directa.

Sí, el nombre de Sophie también pudo haber resaltado gracias a su casamiento con el Jonas Brother, Joe Jonas sin embargo, ella sola se ha abierto paso para convertirse en una de las mujeres más poderosas del momento.

Recientemente llamó la atención por un video en el que se burla de las personas que utilizan sus redes sociales para difundir los mensajes equivocados en torno a la imagen física y dejó claro que no es fan de las 'influencers' que promocionan productos y dietas mágicas para bajar de peso.

"Hola chicos, simplemente voy por mi look de influencer hoy. Hoy solo quería promocionar estas nuevas cosas en polvo que pones en tu té, y básicamente te hace cagar el cerebro y es muy, muy, muy malo para mí promocionar a mujeres jóvenes y jóvenes en todas partes . Pero realmente no me importa una mierda, porque me pagan dinero. ¡Influencer vida!"