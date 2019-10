Sergio Lagos luce irreconocible con transformación Drag en "Sigamos de Largo"

Primero fue Pamela Díaz, y ahora Sergio Lagos. El Drag se ha tomado los programas de televisión y su última aparición fue en el programa Sigamos de Largo, en donde el animador sorprendió con una llamativa caracterización junto a las invitadas Arianda Sodi y Sofía Camará.

El esposo de Nicole apareció en el estudio con un llamativo cabello rizado, maquillaje, accesorios y un brillante vestido azul, al mismísimo estilo de las conocidas transformistas que abrieron el último capítulo ante la sorpresa de Fran García-Huidobro y Maly Jorquiera.

Apenas dieron inicio al programa, Sergio Lagos apareció con su nueva imagen y nombre propio. "Minmay, una mujer quien viene de oriente para amar", fue la descripción que utilizó. Según contó en el estudio, el proceso de transformación duró cerca de una hora. Esto, debido a la aplicación de maquillaje y de vestuario.

También contó que tuvo algunas dificultades al utilizar algunos objetos como su teléfono celular. "No se puede. Tú tratas de poner el dedito ahí y no se puede. Después tomé mi teléfono, que tiene reconocimiento facial ¡y no me reconoció!", dijo.

Su imagen sorprendió a las animadoras y también a los usuarios de redes sociales, en donde compartió algunos registros con su look Drag. "M I M E I Esta noche en @sigamosdelargo13", escribió junto a varias imágenes mostrando su rostro. "Te ves regio!!!!", comentó una persona, mientras que otra señaló: "Me encantó. Te sale súper natural".

