Meghan Markle y el príncipe Harry estarían vetados de la boda de la princesa Beatriz por esta razón

🌹Le duc de Sussex a rencontré Aleyna Genc, 14 ans, une adolescente qui a subi plusieurs opérations pour enlever une tumeur au cerveau. Elle a reçu un message vocal privé de la duchesse de Sussex. L'écolière a déclaré à l'Association de la presse qu'elle écrivait à Meghan depuis environ deux ans après que la duchesse l'eut inspirée lors d'un discours de l'ONU sur les femmes en 2015, dans lequel elle a déclaré : "On dit que les filles avec des rêves deviennent des femmes avec des visions. Puissions-nous nous donner les moyens les uns aux autres de réaliser cette vision – parce qu'il ne suffit pas de parler simplement d'égalité." Après avoir écouté le message de la Duchesse, Aleyna a dit : "J'écris à Meghan depuis environ deux ans maintenant et elle m'a envoyé un petit message vocal et je l'ai écouté. Je viens de lui envoyer une lettre parce qu'elle a fait un discours et c'est celui qui m'a vraiment inspirée – son discours à l'ONU sur les femmes. Je lui ai juste écrit pour lui dire à quel point ça m'a inspiré, et nous n'avons cessé de lui écrire depuis." L'adolescent a aussi donné à Harry un chien-jouet pour Archie, révélateur : "Il a dit merci et qu'il aimait ça. Il a dit qu'il adorerait parce qu'il n'a pas pu dormir à cause d'Archie ces derniers jours." Nottingham est un endroit spécial pour le couple puisqu'ils ont fait le tour de la ville en novembre 2017 pour leur première visite officielle après leurs fiançailles.🌹