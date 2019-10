Maly Jorquiera celebra el cumpleaños de su hijo y su saludo sacó aplausos en redes sociales

Un eufórico saludo fue el que le dedicó Maly Jorquiera a su hijo Lucas, con motivo de su segundo cumpleaños. La comediante utilizó sus redes sociales para celebrar el día en que llegó a este mundo, y compartió una adorable imagen del menor junto a un emocionante mensaje.

"Felices 2 años de vida hijito mío!!!!!!!!! Me caes tan bien, me encanta estar contigo y no tengo palabras para explicarte todo lo que te amo. Solo sé que trasciende este país, el mundo, el universo, la vía láctea, está vida y las otras que vengan!! Disfruta siempre, lo que más puedas. Agradece estar vivito y coleando y dale con fe que acá estará tu #mamaly siempre para cuidarte y apoyarte en este país, este mundo, el universo, la vía láctea, está vida y las que vengan!", escribió.

"Seré pegote como mi mamá. Edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios te ampare. Buen día a todos!!! Por fin es viernes y terminando el trabajo me vengo a mi casa para celebrar el cumple de este gordito rico con unos shot de leche y por ser su cumple tomaremos helado, así que nos dormiremos a la hora del Loly pop", finalizó.



En el registro, el pequeño Lucas, que nació producto de su relación con el comediante Sergio Freire, aparece con una gran sonrisa que esconde sus ojos y resalta los pequeños hoyuelos en sus mejillas. La fotografía acumuló miles de reacciones en Instagram, entre los que figuraron amorosos comentarios por parte de sus fanáticos.

Sin embargo, no fueron los únicos. También recibió saludos por parte de figuras del espectáculo como Carla Jara, quien le envió sus mejores deseos. "Feliz cumple mi chiquitito hermoso!!!!! Que seas muy feliz!!! Feliz cumple de mamá amiguita bella, lo has hecho increíble", escribió, sumándose a Jennifer Warner. "Que lindo! Felicidades a Lucas! Besos a los 3!!!", dijo la opinóloga.

Pamela Leiva y Claudia Conserva fueron otras de las famosas que lo felicitaron. "Tanta Alegría y encantó en una sola personita. Feliz cumple Luquitas!!", dijo la ex chica reality.

