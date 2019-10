Descubren al misterioso galán que habría conquistado a Kel Calderón

Durante el último tiempo, Kel Calderón ha dejado evidencia de sus múltiples viajes alrededor del mundo, con varios registros compartidos en redes sociales. Lo último que se sabe, es que se encuentra en España y que pronto partirá a Lisboa, en un recorrido del que se conocen muy pocos detalles. Lo que sí se sabe, es la identidad del galán que le habría robado el corazón.

Según indicaron en Intrusos, de La Red, la influencer estaría viajando acompañada del DJ y odontólogo Alfredo Toto Torrealba. La identidad del muchacho fue descubierta por La Cuarta a principios de este año, y recientemente fue ratificada por el programa farandulero en donde revelaron que están saliendo desde finales del 2017.

Sus constantes interacciones en redes sociales, y los picarones comentarios en las publicaciones de Kel Calderón, dejaron al descubierto su incipiente romance. En el programa de La Red, mostraron capturas de estos mensajes, en los que el pariente del alcalde de Vitacura Raúl Torrealba parece tener una relación de mucha confianza con la influencer.

"Esto no sería reciente. Esto vendría de hace muchos meses atrás. De principios de año, más o menos. Resulta que Kel Calderón estaría saliendo, o iniciando una relación, con Toto. Un hombre muy interesante que ha cautivado a Kel y que incluso estarían de viaje juntos", contó Natalia Mandiola.

"Han cometido el error más grande de las parejas que quieren ocultar su relación o tal vez el acierto más grande de las parejas que quieren filtrar su relación. Y es que andan subiendo fotos, por separado, la mayoría, pero en el mismo lado", comentó Michael Roldán.

Por su parte, Camila Andrade recordó que un cercano a Kel Calderón le contó que estaba emparejada. "Esta persona me dijo 'sí pues. Ahí está. Es dentista'. Pero yo no presté mucha atención", dijo, despertando la curiosidad de Michael Roldán. "Al parecer, sería mucho más que un año esta relación. Yo cuando viajé a Rapa Nui con Pangal, él me dijo que sabía que Kel estaba pololeando", explicó.

