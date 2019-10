Brad Pitt considera su lejana relación con Maddox como una pérdida tremenda

La relación de Brad Pitt con su hijo adoptivo, Maddox Jolie-Pitt, es complicada por decir lo menos. Mientras su ex esposa, Angelina Jolie, ha tratado de ayudar a reparar su relación, el actor, de 55 años, está decepcionado de que él y el estudiante universitario no estén más cerca, revela una al portal Us Weekly.

"Maddox no ha sido receptivo", cuenta una fuente sobre los esfuerzos de su madre para reconciliar a su hijo con la estrella de Ad Astra. "Y para Brad, es una pérdida tremenda".

El hijo mayor de los ex, de 18 años, que asiste a la universidad en Corea del Sur, se separó de su padre adoptivo desde que Jolie, de 44 años, y Pitt se separaron en 2016. Pero, con el nativo de Camboya en la escuela, Brad es optimista de que él podrá remediar su relación con el otro hijo de la ex pareja, Pax Jolie-Pitt.

"Con Maddox en el extranjero, Brad también tiene la esperanza de que Pax también esté interesado en volver a conectarse sin la influencia de su hermano mayor", agrega la fuente.

El actor de Once Upon a Time in Hollywood y Maddox han tenido una relación tensa desde que supuestamente se metieron en un altercado cuando la familia viajaba en un avión privado a Los Ángeles. Pitt posteriormente fue absuelto de cualquier fechoría.

El ex dúo también comparte los niños Pax, 15, Zahara, 14, Shiloh, 13, Vivienne, 11 y Knox, 11.

