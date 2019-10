El estilo masculino de Vivienne Jolie Pitt que la hizo ver más parecida que nunca a su hermana Shiloh en Roma

Angelina Jolie tuvo otro día de diversión al sol con sus hijos, incluida Vivienne Jolie Pitt, en Roma luego del estreno de 'Maléfica’, la niña de 11 años demostró que cada vez está más parecida a su hermana mayor Shiloh.

Angelina tomó un descanso de su concurrida gira de prensa de ‘Maléfica: Dueña del Mal’ para pasar un momento agradable con sus hijos en Roma.

La estrella de Disney invitó a cuatro de sus hijos, Zahara , 14, Shiloh, 13 y las gemelas Vivienne y Knox Jolie-Pitt , de 11 años , a un día de turismo en la capital italiana que parecía un barco lleno de diversión.

Angelina Jolie Strolls With Look-Alike Daughter Vivienne, 11, While Touring Rome With Her Kids https://t.co/Ttey4QYnvY #Hollywood #AngelinaJolie pic.twitter.com/KZtkB0xudw

