Oriana Marzoli se muestra sin extensiones por primera vez y luce completamente distinta

No cabe duda de que Oriana Marzoli es uno de los personajes de farándula más conocidos en nuestro país. Su participación en el reality Amor a Prueba (2014) y Doble Tentación (2017), la catapultaron a la fama con algunos fanáticos y unos cuantos detractores.

Durante el último tiempo, la modelo venezolana ha hecho noticia debido a las acusaciones que se le han hecho en redes sociales, por supuestamente abusar de las intervenciones estéticas. Un hecho sobre el cual no se ha referido, pero que tampoco le ha impedido seguir apareciendo con fotos y videos.

Recientemente, Oriana Marzoli sorprendió al mostrarse sin extensiones por primera vez, y dejando atrás su larga cabellera rubia. Las razones de su inesperada acción, las dio a conocer en un video de su canal Mtmad, en donde explicó por qué nunca se deja ver al natural.

"La verdad de por qué yo llevo extensiones es porque realmente se me ha estropeado muchísimo el pelo. Yo antes no las llevaba. Cuando tenía mi pelo castañito, yo tenía el pelo largo (…) Es verdad que el rubio lo ha estropeado muchísimo y aparte no paro de utilizar la plancha", dijo.

Además, explicó que no se trata de ser superficial. "Yo me siento muy presionada a estar siempre guapa porque, cada vez que salgo a la calle, por lo menos una foto me piden. Ahí digo ‘tengo que estar monísima para la gente’. Es un poco agobiante el tema. La gente piensa que es superficialidad y no es eso. A veces hay que pensar un poquito más allá antes de criticar", aclaró.

