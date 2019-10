"¡Eres un cara de r...!": Michelle Adam puso en su lugar a Martín Cárcamo tras sobrado comentario

La querida meteoróloga del Bienvenidos, Michelle Adam, estuvo como invitada en el programa No Culpes a la Noche, de TVN, en donde recibió un afectuoso saludo por parte de Martín Cárcamo, animador del matinal.

"A mí me gustaría que Michelle contara que el real motivo por el cual está en Bienvenidos, y que ha desarrollado su estupenda carrera, es porque yo la elegí. Básicamente eso. Aquí se hizo un casting con muchas meteorólogas y meteorólogos", dijo en un video.

"Nosotros estábamos comenzando el programa y me tocó hacer el casting con ella. Probar, digamos, a la Michelle en pantalla. Y yo siempre tuve la convicción de que ella era. Y básicamente gracias a mí, eso ella debería decirlo públicamente, está en el programa el día de hoy. Así es que Michelle, tú sabes que hay porcentaje importante de tu carrera que es mío", agregó sin ningún problema.

En el estudio, Michelle Adam pareció más indignada que contenta y rápidamente reaccionó a las palabras del comunicador. "¿Le puedo contestar? Martín Cárcamo eres un cara de raja (sic)", lanzó. "¡Nooo!", exclamó Camila Stuardo. "¡Vamos!", comentó Cristián Sánchez, dándole ánimo a la meteoróloga.

"No puedes decir que me elegiste, si fuiste tú el que dijo que yo no estuviera. Porque yo no fui la que quedó. Porque de todas las personas que postularon, que es verdad que fueron muchas, quedamos dos. Y yo no fui la elegida porque Martín dijo que no. Así que es un cara de raja, lo vuelvo a decir (sic)", insistió la profesional.

"¿Cómo? O sea, todo al revés, te quería para afuera", cuestionó Nacho Gutiérrez. "No, no es que ‘para afuera’. Es que no entré. Yo no entré. Eligieron a otra meteoróloga, pero después con el tiempo me llamaron a mí", aclaró Michelle Adam. "¡Saludos a Martín! Le está saliendo el tiro por la culata", dijo entre risas Nacho Gutiérrez.

"Así que no seas mentiroso Martín, porque no me elegiste. A mí me eligió la Jacqui Cepeda (productora del Bienvenidos). Y yo la adoro", finalizó.

