Kim Kardashian nos enseña cómo llevar una mini falda a la perfección a los 30

Si alguien sabe de moda y elegancia esa es Kim Kardashian, y esta vez nos ha enseñado cómo lucir una mini falda con estilo, sin importar la edad que tengas.

La estrella de 38 años es una experta en lucir prendas sensuales, por lo que ha elegido la falda en corte mini en tono plateado y brillante que hará resaltar tus piernas.

Su atrevido look lo complementó con una blusa manga larga con cuello tipo polo en tono negro y unas sandalias transparentes que la hicieron lucir fantástica.

Kim ha puesto en tendencia una vez más la mini falda, y ha mostrado la mejor manera de llevarla, luciendo atrevida, sin rayar en lo vulgar.

Si quieres que la atención se centre en la falda lo mejor es elegir una blusa en tono oscuro y que la falda sea brillante, como la de la empresaria y recoge tu cabello ya sea con una cola alta, o un moño, para lucir sofisticada y elegante.

"Wow me encanta la falda de Kim", ella sabe cómo lucir a la moda a su edad", "cuanta elegancia tiene Kim, sabe mucho de moda y no se ve vulgar", y "gracias Kim por enseñarnos que no hay edad para ser sensuales", fueron algunos de los comentarios en la imagen del impactante look de la integrante del clan Kardashian.