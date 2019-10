Ignacia Michelson reconoce que sufre de complejo trastorno depresivo

Durante los últimos días, han surgido dudas sobre el presente amoroso de Ignacia Michelson y Sargento Rap. La pareja le puso fin a su relación a fines de agosto, pero sus recientes publicaciones en redes sociales han levantado sospechas sobre una posible reconciliación.

Es lo que ocurrió luego de un video compartido por la modelo en sus historias de Instagram, en la que mostró el tatuaje que se hizo con el nombre de Sargento Rap. La exparticipante de Resistiré enfocó el diseño y también dejó ver unas pequeñas cicatrices en su antebrazo. El detalle causó preocupación entre sus seguidores, y un usuario le preguntó directamente a qué se debían.

Ignacia Michelson reconoció que se trataba de algunos cortes, y confesó que sufre depresión endógena, un trastorno depresivo caracterizado por un persistente estado de ánimo depresivo. Las investigaciones al respecto han concluido que se sus causas son más internas que producto de las interacciones con el entorno.

"Me preguntaron si yo tenía cortes en mis manos. Sí, sufro de depresión endógena, para los que no sabían. Y bueno, la trato y ya estoy mucho mejor. Y eso. No se sientan mal por tener algo así, solo vayan al psicólogo o psiquiatra y trátense. Si yo pude, tú también puedes", comentó la modelo en el breve clip compartido en redes sociales.

