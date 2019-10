Billie Eilish defendió a BTS luego de que algunos de sus fanáticos criticaron a la banda

Billie Eilish es quizás la artista nueva más grande del momento, por lo que una colaboración con la boy band que comanda la música, BTS, sería un sueño para la mayoría de los fanáticos, aunque algunos piensen lo contrario.

En abril, BTS le dijo a Beats 1 Radio que les encantaba el álbum debut de Billie Eilish, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" RM dijo que era algo que todos deberían escuchar y que Billie sería una de sus colaboraciones soñadas.

Parece que Billie recibió noticias porque habló sobre una posible colaboración durante una entrevista con NPR en el festival Austin City Limits. Pero algunos fanáticos dejaron en claro que querían dicha colaboración. Billie, siendo Billie, los apagó de inmediato.

When @billieeilish asked who she should work with…I said @bts_bighit because they like her alot….however the crowd was meh over it🙄 She said she'd listen to them! But if there's ever a collab between the two…"You're Welcome💁🏻‍♀️" That was me! #btsartmy @aclfestival pic.twitter.com/nQFbc929kd

— sanantoniostephanie (@Steph_In_Texas) October 6, 2019