La divertida sesión de fotos de Adamari López y su familia como "Los Locos Adams"

Al parecer, Adamari López ha decidido adelantar la celebración de Halloween y qué mejor manera de hacerlo que en compañía de su esposo Toni Costa y su hija Alaïa.

La familia se unió para festejar el estreno de 'Los Locos Adams' en su versión animada por lo que decidieron asistir caracterizados como los icónicos personajes de la historia.

"Hoy toda la familia nos acompañó al cine y la pasamos increíble. Gracias por la oportunidad", señaló Adamari en sus redes sociales, demostrando que si de divertirse se trata, ellos son todos unos expertos.

LEER MÁS: Adamari López nos enseña cómo lucir más delgadas con estos 5 vestidos azules

A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez) on Oct 8, 2019 at 7:07pm PDT

View this post on Instagram

Mientras que Adamari lució como Morticia y Toni como Homero Adams, la pequeña Alaïa estuvo caracterizada como Merlina. Lejos de dar miedo, la familia causó ternura entre los fans

"Qué increíble se los ve me he muerto de la risa. No los reconocí😀😀👏👏👏. Pero que chévere sus personajes", "Me encantan los 3", "Wooow see ven de show..Los disfrases de Los tres estan super..bendiciones chikos🙏😘🌷", "Qué lindos y creativos!", comentaron los usuarios.