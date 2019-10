¡Ahora tiene pestañas! Nicole Pérez emocionada por tratamiento de su hija con alopecia

En mayo de este año, Nicole Pérez y su hija Isidora visitaron el matinal Viva la Pipol para hablar sobre cómo se han enfrentado a los cambios a un año de que la menor fuera diagnosticada con alopecia, una condición genética que provoca la pérdida de cabello. "Fue un proceso, me costó asimilarlo. En un momento me quedaba poco pelo, y me tenía que rapar", contó la joven ante la emoción de su madre, que no pudo contener sus lágrimas.

"No quería llorar. Me emociona verla hoy hablando, mostrándose tal cual, una adolescente sin pelo. La adolescencia es súper difícil, y sin pelo más difícil. No lloro porque no tenga pelo o por tristeza, la idea es que la gente no la vea con lástima", comentó Pérez.

A meses de lo ocurrido, Nicole Pérez y su hija aparecieron nuevamente en pantalla, aunque con muy buenas noticias. Y es que luego de someterse a un novedoso tratamiento, a Isidora le crecieron pestañas. "Se hizo un tratamiento que es una máscara de una línea, y le crecieron las pestañas. Tenía muy poquitas y una niña que es seca, le dijo que le iba a hacer como un efecto rímel, y le puso pestañitas", contó la ex bailarina.

"Las pestañas te cubren. Igual ella todos los días se hacía una línea (de maquillaje). La misma que tiene ahora, que se demoraba eternamente y todos los días era una pelea para ir al colegio. Como no tenía pestañas, se tenía que adornar los ojos", comentó, al mismo tiempo que mostraban los resultados en pantalla.

Nicole Pérez se mostró contenta con el cambio de su hija. "Lleva como una semana y media, pero no se le ha caído ninguna. Igual ese día me puse a llorar", confesó entre lágrimas, agregando que la menor ha acumulado muchos seguidores en Instagram, debido al impacto que generó su caso.

Por su parte, Isidora reveló cómo enfrentó el diagnóstico. "Al principio me lo tomé mal. Yo decía 'yo no estoy enferma'. No quería asimilar la verdad. Me escondía, no salí por un año, di exámanes libres. Para bañarme, tenía que hacerlo mi mamá porque si no, tenía que peinarme despacito, hasta que me aburrí, me pelé y me puse una peluca", dijo.

"Mis amigos me buscaban, pero yo decía que estaba castigada", agregó.

