El contundente mensaje de Giulia Inostroza tras recibir pesados comentarios en fotografía

En 2015, Mega transmitió la teleserie Papá a la Deriva, protagonizada por Gonzalo Valenzuela y María Gracia Omegna. El reparto también contó con la pequeña actriz Giulia Inostroza, cuya popularidad creció rápidamente no solo en la pantalla chica, sino que también en redes sociales.

En Instagram, la joven tiene más de 200 mil seguidores, con quienes comparte algunos momentos de su vida. Recientemente, publicó un registro comiendo sushi, en el que de pasada aparece con el rostro maquillado y un prolijo peinado.

Giulia Inostroza se dirigió a los usuarios de la red social con un comentario y una pregunta, en la que invitó a escribir su sushi favorito. Sin embargo, todo pasó a un segundo plano, cuando en medio de las reacciones aparecieron críticas a su imagen.

Algunas personas señalaron que la actriz es demasiado joven para usar maquillaje. Otros, en tanto, observaron que luce muy distinta y cuestionaron su decisión. Sin embargo, fueron más los que salieron en su defensa e indicaron que es libre de hacer lo que quiera.

"Te ves preciosaaa. Y sigue siempre así de alegre", "Hermoso tu look no hagas caso a gente mala onda que lo único que saben hacer es criticar. Tu esencia sigue siendo la misma. Saludos", y "Que look más bello", fueron parte de las reacciones.

Sin embargo, la actriz no quedó ajena a los comentarios y en su siguiente publicación escribió un contundente mensaje que recibió el apoyo de muchas personas. "Para empezar la semana. No critiques a nadie. Que sea una linda semana para todos", fueron sus palabras.

