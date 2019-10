Jennifer Aniston habló sobre su estado sentimental y reveló lo que odia de las citas

Jennifer Aniston está lista para hablar sobre su vida amorosa.

Durante su entrevista en el Show de Howard Stern, la actriz de Murder Mystery contó si actualmente está saliendo con alguien y cuál es su parte menos favorita de las citas.

En cuanto a si actualmente está saliendo con algún tipo afortunado, Jennifer le dijo a Stern, según Radar, que está "muy, muy ocupada" y que simplemente no tiene tiempo.

Mientras que la actriz de 50 años aparentemente disfruta de la vida de soltera, Stern todavía le preguntó en broma si ella querría que él la arreglara con alguien especial.

"No en este momento", dijo la ex protagonista de Friends. "Pero escucha, simplemente no me gusta que me arreglen una cita con alguien. No me gusta. Odio".