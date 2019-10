Las duras palabras con las que Enrique Guzmán rechazó colaborar con su nieta Frida Sofía

Frida Sofía se ha convertido en el miembro más polémico de la llamada 'Dinastía Pinal' luego de la pelea que sostuvo con su sobrina Michelle Salas y las agresivas declaraciones en contra de su propia madre, la cantante Alejandra Guzmán.

Varios miembros de la familia han opinado sobre el comportamiento de Frida pero ha sido su abuelo quien ha lanzado el comunicado más contundente. Y es que ahora que la joven está buscando despegar como cantante, el llamado ídolo del rock'n roll en español rechazó colaborar con ella, alegando que "no canta con cualquiera".

Las fuertes declaraciones quedaron plasmadas durante una entrevista con el programa ‘Hoy’, donde Guzmán aseguró no saber que su nieta estaba cantando con mariachi y que solo accederá a trabajar con ella hasta que sea reconocida.

“¿Quién está cantando? No tengo idea, creo que canta con mariachi. No, ahorita no, hasta que no triunfe, no, yo no canto con cualquiera”, dijo.