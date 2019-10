Wilma González celebra aniversario con pareja 12 años menor: "Nada ni nadie destruirá esta historia"

Un emotivo mensaje fue el que le dedicó Wilma González a su pareja 12 años menor, Nicolás Seguel, con motivo de su primer aniversario. La española compartió una serie de fotografías en las que aparecen juntos, recordando algunos de los momentos en su relación.

Los registros fueron acompañados de una romántica declaración de amor, en la que agradeció por lo vivido durante un año y destacó el fuerte vínculo que han construido pese a las críticas que recibieron en un primer momento, debido a la diferencia de edad.

"Aquí estamos un año después… Desde la primera foto, que fue en nuestro día 1… Ya teníamos absoluta complicidad, es mágico todo lo que ha sucedido, realmente. ¿Sabes? Yo nunca fui de celebrar aniversarios, yo ni siquiera recordaba las fechas, no era tan detallista hasta que te conocí. Despertaste el romanticismo, la ternura, el amor del sano en mí. Eres 12 años menor y, sin embargo, me has enseñado tanto!!! @nico_seguelg. Te valoro, te respeto, te admiro y te amo", escribió.

"Bendita la hora que me llamaste, que viniste a buscarme para esa fiesta con amigos. Bendito el día que te cruzaste en mi camino!!! Gracias también a tu madre, padre y a toda tu familia por tratarme tan bien. Gracias por darme eso, familia en Chile, por querer y respetar a Noah, por cuidarnos, por amarnos. No hay palabras que puedan definir cuánto te amo, cuánto te deseo. Dios mío!!! Jajaja. Que éste sea el primer año de muchos, porque contigo todo es un sueño hecho realidad. Eres la persona más bonita del mundo y somos más fuertes que el acero. Nada, ni nadie destruirá esta historia. Un año cabrones!!!", agregó.

Tras la publicación, Wilma González provocó una serie de reacciones. Además de recibir miles de me gusta, consiguió cientos de comentarios de apoyo. En su gran mayoría, correspondieron a personas que aplaudieron sus palabras y valoraron su relación con el joven.

Sin embargo, el que más llamó la atención provino del mismo Nicolás Seguel, quien reaccionó a la publicación con un amoroso mensaje. "La magia de esta vida eres tú mi amor. Te amo con mi vida, con todo mi ser!!!! Por siempre", puso.

Un difícil comienzo

Recordemos que la modelo dio a conocer su relación en noviembre de 2018, cuando llevaban aproximadamente un mes juntos. En aquel entonces, dejó entrever algunas dificultades que experimentaron a lo largo de su relación. Sin embargo, destacó lo unidos que se volvieron después de todo, y le agradeció por ayudarla con sus estudios, su hijo Noah y su perro.

