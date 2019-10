La fuerte pelea que Sylvester Stallone y Richard Gere sostuvieron en una fiesta por la princesa Diana

View this post on Instagram

Princess Diana in 1997 💙 . . . . . . . . . . . . . . . . . @lady.diana_forever #ladydiana #ladydianaspencerprincessofwales #ladydianaspencer #princessdianaofwales #princesadiana #peopleprincess #princessofwales #princessdiana #princessdianaforever #dianaprincessofwales #dianaspencer #dianaprincess #diana #kensingtonroyal #kesingtonpalace #royalfamily #thebritishroyalfamily #thebritishmonarchy #instaroyals #humanitarian #instalike #instaroyal #fashion