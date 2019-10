Raquel Argandoña y el complicado encuentro con su suegra: "Tiene un año más que yo"

Este lunes, a solo días de regresar de sus vacaciones por Tailandia, Raquel Argandoña se refirió a su relación con el cuarentón Félix Ureta, que estuvo en el centro de la polémica luego de pasar las celebraciones de Fiestas Patrias en el norte del país mientras la 'Raca' estaba de viaje.

Luego de asegurar que todo se encuentra bien entre ambos, la opinóloga habló sobre la dinámica de su romance. "Es un hombre súper entretenido, es como coach, porque yo normalmente tenía llamadas de gente de mi edad, y me decían ‘hola, espero que hayas dormido bien, etc’, era como reposado. Pero que te digan ‘me imagino que dormiste bien, a romperla con todo’, es otra energía. Hágame caso señora, búsquese uno más joven y lo pasará chancho", dijo en el matinal Bienvenidos.

Pero no todo ha sido tan fácil para Raquel Argandoña. Según contó en el programa de Canal 13, uno de los momentos más complejos a los que se ha enfrentado ocurrió cuando conoció a la madre de Félix. "No es mi suegra, es la madre de él. Yo los invité al café concert, igual fue un tema, yo le dije a la Paty que fuera simpática. Los sentamos en primera fila, yo nunca me había equivocado en nada y ahí titubeé", explicó.

"Yo decía cosas chistosas y ella no se reía mucho. Pero hablaba la Pata y ella se reía mucho y dije ‘está mal la cosa’. Ya después ella empezó a reírse, yo no la miraba mucho", agregó, contando que finalmente se encontraron cara a cara. "Ella es una persona de mi edad, tiene un año más que yo. Le dije ‘hola Keka, mucho gusto’. Es terrible cuando tienen la misma edad que uno. Es fuerte y complicado. Señora créame que esa es la única situación complicada, cuando la mamá de la persona que sales tiene tu misma edad", aseguró.

