Shannon reveló el motivo por el que no publica fotos con James:

View this post on Instagram

🌹 No dejes que Instagram te engañe. Hay gente con solo 10 “me gusta” que tienen muchos amigos. Personas con más de 10000 “me gusta” que en realidad están jodidamente solas. Parejas que parecen súper felices y sin embargo son miserables. Las personas que no publican fotos suyas o con gente importante para ellos, pero están en una preciosa relación y se lo demuestran directamente. Personas que se conocen muy bien, pero parecen como extraños. Y no te olvides de las personas que están hasta el cuello en deudas y muestran una vida súper lujosa en Instagram. No es aparentar ser buena persona en las redes, es serlo en la vida real y demostrarlo. Recuerda, esto no es la vida real. Las apariencias son solo eso, apariencias…” Utilicemos esta fuente para al menos transmitir alegría y buena energía a las personas 🥳😍❤️