Inés Gómez Mont fue operada de un tumor en el cerebro y compartió imágenes en la clínica

Inés Gómez Mont reapareció este fin de semana en redes sociales para contar la razón de su ausencia desde mediados de septiembre y fue por un tema grave de salud.

“Sé que han estado preocupados por mi ausencia en redes y en la vida pública. Como suele pasar, ya surgieron varios rumores en torno a mi silencio y no me gusta que especulen cosas y sobre todo se digan relacionadas conmigo o con mis seres queridos, porque si algo he sido siempre es transparente con ustedes”, expresó Gómez Mont en un comunicado que publicó en su perfil de Instagram.

La operación de Inés Gómez Mont por un tumor

En el mensaje, confesó que no suele compartir los momentos duros de su vida porque no le gusta mostrarse como “víctima de las circunstancias” y que al contrario siempre trata de dar un mensaje positivo y de alegría a quienes la siguen.

Pero a pesar de eso, decidió compartir el problema de salud con el que ha luchado estos días para acabar con los rumores sobre su figura.

“Hace cuatro años fui diagnosticada con dos tumores cerebrales benignos; uno fue extirpado en 2017; mientras que el segundo, el pasado 19 de septiembre”, explicó en el mensaje.

“Dado el diagnóstico, no se trataba de una cirugía urgente pues sabía que podía continuar con mi rutina sin que esta condición me afectara. No obstante, el segundo tumor fue incrementando su tamaño por lo cual, el doctor decidió que era hora de someterme a la operación”, detalló.

Aseguró que la operación fue todo un éxito y le agradeció la atención y el profesionalismo al doctor Alfredo Quiñones Hinojosa, quien la ha operado en ambas intervenciones.

Añadió que seguirá un poco desconectada de redes sociales en los próximos días para poder recuperar la energía y sanar después de la operación delicada.

