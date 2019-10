El corto vestido con el que Carolina Cruz sorprendió en Instagram:

View this post on Instagram

• Así comienzan los días nuestros, casuales…mientras ellos @lamorenostyle @benjarejo tratannn de organizarme la música me llama jajajaja la canción de mi @soybembacolora paparazzi @ellenpavac 🤪🤪 @malejocangrejo menos mal estaba en el baño pero que me roba el show jajajajaja feliz día ⭐️⭐️