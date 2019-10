Travis Scott negó rotundamente haberle sido infiel a Kylie Jenner

Travis Scott está abordando los rumores de que fue infiel a Kylie Jenner y esta fue la razón de su separación.

"Realmente afecta cuando ves cosas falsas que se dicen sobre ti una vez más, estas historias falsas sobre mí siendo infiel simplemente no son ciertas", escribió Scott, de 28 años, en su historia de Instagram.

"Enfocarse en la vida, la música y la familia en este momento es lo que es real", agregó.

Después de que las noticias de Kylie, de 22 años, y la ruptura de Scott se conocieron a principios de esta semana, comenzó a circular en línea una acusación de que Scott había estado involucrado con una mujer llamada Rojean Kar, quien en Instagram se conoce como YungSweetRo.

De acuerdo con E! News, YungSweetRo estableció habló sobre el asunto en su cuenta privada de Instagram, negando todo.

"Yungsweetro" posted something about rumors between Travis Scott and her. She said everything is fake. Waht do you think?💆 pic.twitter.com/M6VkdNQRnr

— BADGALIGGY👑🍒 (@Badgaliggy) October 3, 2019