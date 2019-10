La presentadora habló sobre el desamor que más la ha hecho sufrir. Laura Acuña reveló cuál ha sido la tusa más difícil de superar.

Laura Acuña es una de las presentadoras con más trayectoria en la televisión colombiana; casi dos décadas desde su primera aparición en la Televisión Regional del Oriente.

Así como la bumanguesa consiguió gran popularidad también protagonizó grandes escándalos y rumores. Uno de los que más se destacaron fueron sus relaciones amorosas con Camilo Montoya y José Gaviria. Esto, antes de conocer a su actual esposo Rodrigo Kling.

Aunque se rumoró acerca de las relaciones desafortunadas de la presentadora, en una resiente entrevista reveló la ruptura que más le ha dolido.

En el reciente video de AutoStar TV, Laura confesó cuando se acabó Muy Buenos Días tuvo su pero tusa.

Y, es que en el matutino vivió muchas etapas de su vida.

"Allá yo viví los momentos más lindos de mi vida y los más importantes. Me casé y me divorcié (Camilo Montoya) , me volví a casar (Rodrigo Kling), tuve dos hijos (Helena y Nicolás)", expresó en la entrevista.