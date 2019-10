El cantante se mostró muy molesto. La advertencia de Jessi Uribe a quienes han tomado partido tras su divorcio.

Jessi Uribe se encuentra en el ojo del huracán luego de que diera a conocer el proceso de divorcio con Sandra Barrios. A pesar que aclaró que su decisión es porque su carrera es su prioridad, siguen los rumores de que fue motivada por una infidelidad por parte del artista.

Pero, el jurado de Yo Me Llamo no deja clavo suelto. Es por eso que, en recientes declaraciones afirmó que no su relación no es por un tercero. Incluso, llegó a afirmar que Paola Jara (con quien se cree que el cantante tuvo una infidelidad) no tiene nada que ver, y tanto ella como su esposa se encuentran en una situación muy incomoda.

La advertencia de Jessi Uribe a quienes han tomado partido tras su divorcio:

No obstante, la polémica alrededor de la separación del cantante continúa. En la revista Vea, Jessi reveló que se encuentra molesto con algunos de sus allegados que han tomado partido tras su divorcio.

"Cuando una pareja tiene crisis, uno debe estar en la mitad apoyando al uno y al otro; porque si llego a volver con mi esposa, lo primero que voy a hacer es, a toda esa gente, amiguitos de ella que han hablado de mí, esas personas que no sirven en la vida de ella ni en la mía, las voy a alejar, así sean familiares míos", dijo.

Asimismo, el artista explicó que la amenaza no la hace para motivar a que sientan empatía por él. Esto, es porque el deber de las personas que lo rodean es de servir de apoyo, no alimentar odios y resentimientos hacia el contrario.

En medio de esas declaraciones, el famoso también aclaró que no les estaba pidiendo a esas personas que

"No estoy diciendo que me apoyen a mí, obvio no, pero no juzguen. Estén con la otra persona, apóyenla, acompáñenla en el dolor, pero no le armen más rabia ni cosas así para ponerla en contra mío. Eso sí me duele y me da rabia", expresó.

