La actriz junto a su prometido decidieron festejar su último aniversario de novios por todo lo alto. Emotivo mensaje de Carmen a Sebastián días antes de su matrimonio

Carmen y Sebastián han dado mucho de que hablar luego de que anunciaran su compromiso para matrimonio; tras 11 años de noviazgo. Por medio de sus redes sociales, han compartido los preparativos para su boda.

Sin embargo, la barranquillera hizo una pausa y sorprendió a su prometido durante su último aniversario de novios, pues en 15 días será el día donde serán marido y mujer.

En Nueva York, la pareja decidió celebrar su último aniversario. Eso, debido a que es la ciudad favorita de Sebastián Caicedo, su prometido.

La publicación está acompañada de un emotivo mensaje, donde le agradece por todos estos años de enseñanzas y amor.

"Feliz Aniversario amor de mi vida. Llegando a New York y enseguida me acuerdo de ti (Sebastián) y no solo porque es tu ciudad favorita, sino porque Justo hoy estamos cumpliendo 11 años juntos (…) Gracias por hacerme sentir todos los días amada, protegida; gracias porque sé que estamos juntos para las que sea", dice la descripción.