La influenciadora cumplió la promesa que le había hecho a sus seguidores. El radical cambio de look de Luisa Fernanda W.

Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores con una de sus recientes publicaciones. Por medio de sus historias de Instagram, reveló que decidió cambiar el color de su cabello; dejando de lado el castaño por uno más llamativo.

Pero, el video fue grabado en blanco y negro, impidiendo ver el color que se había aplicado. No obstante, aclaró que el trabajo fue hecho por María Augenia Castillo, conocida popularmente como 'La Reina de las Extenciones'; por lo que podían encontrar su cambió de look en la cuenta de la peluquera.

Efectivamente, 'La Reina' compartió una foto del color que le aplicó en el cabello a la influenciadora.

Retomando los colores llamativos, Luisa ahora tiene un color cobre.

La reacción de los internautas fue polémica. Algunos la felicitaron por volver a aplicarle color a su cabello, pues así se ve mucho más joven. Mientras que otros le recordaron que exponer su cabello constantemente a químicos lo debilita.

Recientemente, la yoututber protagonizó un escándalo con la familia Legarda. Esto, luego de que Fabio Legarda acusara a Luisa de propiciar odio contra su hija Daniela.

No obstante, Luisa se tomó con ironía el comentario y asimismo envió un mensaje que fue entendido como una respuesta a través de Twitter.

Yo me mantengo tan ocupada por eso siempre me entero de las cosas después que todo el mundo jajajajaja la verdad es que a veces no me queda tiempo para chismosear, como hará esa gente que está pendiente de la vida de otros ? Si tendrán una vida ? Yo no podría 😂

— Luisa Fernanda W (@luisafernandaw) September 24, 2019