Las mejores películas eróticas en Netflix para una noche íntima con tu pareja

Si este fin de semana lo que buscas es pasar un momento íntimo y especial con tu pareja, entonces estas son las mejores opciones que te ofrece Netflix para que disfruten juntos:

After

El drama romántico de 2019 After sigue la vida de Tessa Young, una estudiante de primer año en la universidad. Después de conocer a un hombre atractivo llamado Hardin, su relación romántica toma giros y vueltas que nunca vio venir.

Noches en Rodanthe

Adrienne Willis (Diane Lane) vive una vida de caos cuando decide ayudar a administrar la posada de un amigo en un pequeño pueblo de Carolina del Norte. Cuando golpea una tormenta, ella y el Dr. Paul Flanner (Richard Gere), el único invitado que se queda en la posada ese fin de semana, se encuentran en un torbellino de romance que cambia sus vidas para siempre en Noches en Rodanthe.

‘Yo soy Betty, la fea’ vuelve a Netflix para Latinoamérica La exitosa novela ahora perdurará en la plataforma de ‘streaming’.

¿Quién llama a mi puerta?

El drama de 1967 Who's That Knocking at My Door cuenta la historia de una relación tumultuosa entre una pareja que debe tratar de entender cómo amarse por completo, a pesar de lo que les ha sucedido.

Love

Love, una película francesa de 2015, es puro sexo, literalmente. ¡Y en 3D, nada menos! Sigue una relación retorcida e hipersexualizada. Disfrútala en Netflix.

Enemigo

Cuando Jake Gyllenhaal encuentra un actor que se parece a él, se sumerge profundamente en los asuntos personales del otro hombre en esta película de 2013, Enemy.

Te recomendamos en video