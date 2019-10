"Comprobado, soy un amuleto": Félix Soumastre comparte curioso registro con dos ganadores de "Pasapalabra"

El último capítulo de Pasapalabra, terminó con una gran victoria: Begoña Arias, la española que se ganó el corazón de los televidentes, completó el Rosco y se ganó 66 millones de pesos. La mujer protagonizó un duro enfrentamiento con el conocido participante Luis Medel, pero finalmente se quedó con el premio mayor.

Su triunfo fue celebrado a través de Twitter, en donde los televidentes demostraron su alegría y señalaron que lo merecía. La española había mencionado anteriormente que quería ganar el programa para pagar las deudas que acumuló tras luchar contra el cáncer de mamas, y varios emprendimientos fallidos.

Otro de los que se mostró contento por el triunfo fue el ex chico reality Félix Soumastre, quien se manifestó de una peculiar manera. El ex Amor Ciego compartió dos fotografías en las que aparece con Nico Gavilán y Begoña Arias, ambos ganadores del Rosco. ¿La razón? La aparente suerte que les dio a los concursantes, que se adjudicaron millonarios premios.

"Me emociona que lo he conseguido y que puedo cumplir los objetivos que me he prometido (…) Quiero agradecer al programa porque me han hecho sentir muy a gusto", fueron las palabras de Begoña tras ganar Pasapalabra.

Tras la publicación de Félix Soumastre, los comentarios no tardaron en aparecer. Y mientras que alguno se cuadraron con él, otros se burlaron de su supuesto "don".

Revisa las reacciones a continuación:

Un amuleto bien rico pic.twitter.com/9JQTQJpCSy — Saturnina (@Librelula21) October 4, 2019

La cábala de Pasapalabra.

San Félix Soumastre gracias por favor concedido !

🙏 — Cristian Antonio (@carriazadevalpo) October 4, 2019

Grande Félix vuelve pronto — Kika_velasquez (@kika_velasquez) October 4, 2019

Eeeeeeeeeeeeh NO — ✨'. P ᥲ m ᥱ ᥣ ᥲ • (@iqyebjaueoqbdhj) October 4, 2019

Te recomendamos: