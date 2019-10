Kylie Jenner rompe el silencio y reveló toda la verdad sobre su separación de Travis Scott

Luego de darse a conocer la noticia de la separación de Kylie Jenner y Travis Scott, los rumores y especulaciones no han parado. Infidelidades y nuevos romances son las principales versiones sobre la repentina ruptura amorosa de estos famosos.

Sin embargo, la menor del clan Kardashian rompió el silencio y decidió revelar la verdad de lo que actualmente está ocurriendo con el padre de su hija Stormi.

A través de Twitter, la creadora de Kylie Cosmetrics aclaró los rumores y aseguró que, pese a la separación, Travis y ella no tienen graves problemas y se preocupan por su hija.

Travis and i are on great terms and our main focus right now is Stormi ‼️ our friendship and our daughter is priority

Sobre los rumores señalaban que Kylie y su exnovio, el rapero Tyga, se habían reencontrado tras la separación, la joven también aclaró lo que verdaderamente ocurrió.

"Internet hace las cosas 100 veces más dramáticas de lo que en realidad son. No hubo una cita a las 2:00 a.m. con Tyga. Me vieron dejar a dos de mis amigas en un estudio donde él también estaba", explicó.

The internet makes everything 100 times more dramatic than what it really is. There was no “2am date with Tyga”. You see me drop two of my friends off at a studio that he happened to be at.

