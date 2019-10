Continúa la polémica en la red social tras los comentarios que el humorista le hizo a una mujer. Hassam sigue defendiendo sus comentarios despectivos ante mujer en Twitter

Gerly Hassam Gómez Parra insultó a una usuaria en Twitter, haciendo referencia a su físico. A pesar que, el comentario por el que es señalado luego de varias ofensas de la mujer hacia el humorista, los internautas siguen señalando fuertemente al famoso.

Internautas han cuestionado su forma de referirse a la mujer, no obstante, él continua respondiendo ferozmente.

Usuarios de la red social lo han llamado machista, incluso, se han referido con palabras soeces hacia él. Y en respuesta, Hassam se ha mostrado ofendido por el apoyo que le han brindado a la mujer, que también lo ofendió.

¿Yo soy el machista y Ella la hijueputista? No la defienda tanto 🤣

También, lo han comparado con otros famosos que han protagonizado grandes escándalos, por sus cuestionables respuestas en redes sociales. Algunos de los citados fueron: Vargas Vil, Jeringa, Barbarita y Alerta, quienes se han caracterizado por la poca empatía que tienen con las personas que expresan su desacuerdo con algunas de sus publicaciones.

Incluso, llegaron a compararlo con Marbelle; quien en días anteriores protagonizó un escándalo por hacer un comentario racista.

No no! yo no canto…

— Hassam (@oficialHASSAM) October 3, 2019