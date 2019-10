Gala Caldirola comparte potente descargo contra quienes la acusan de tener anorexia

Durante el último tiempo, la modelo Gala Caldirola se ha mantenido en el centro de la polémica debido a sus publicaciones en Instagram. Sin embargo, nada tiene que ver con el contenido que comparte ni con los mensajes con los que acompaña cada una de sus actualizaciones, sino más bien a las reacciones de los usuarios de la plataforma.

Ya es costumbre que cada vez que la española comparta una fotografía luciendo su buen estado físico, o registros practicando sus rutinas de ejercicios, aparezcan comentarios negativos. Incluso, la han acusado de tener algún trastorno de la conducta alimentaria como anorexia o bulimia.

Gala Caldirola ha negado en reiteradas ocasiones padecer alguna de estas enfermedades, pero pese a sus esfuerzos, las críticas siguen apareciendo. La muestra más reciente ocurrió en la fotografía de un platillo, cuya receta compartió con sus seguidores.

"Es una súper opción de cena ligera, pero muy saciante y nutritiva", escribió. El plato consistía en tres porciones de lechuga rellenas de carne molida y vegetales. Una preparación que si bien fue agradecida por algunos, motivó fuertes comentarios por parte de otras personas, quienes la criticaron por comer tan poco. También recibió burlas por el tamaño de la porción.

Ante la ola de mensajes, Gala Caldirola alzó la voz y emitió un descargo en contra de quienes la juzgan. En él, señaló que la bulimia y anorexia son temas muy importantes como para ser tratados con tanta liviandad. También remarcó en su intención de promover los buenos hábitos y comer cantidades necesarias. Para finalizar, sugirió respetar para ser respetados.

"Los términos bulimia y anorexia son muy fuertes como para tratarlos así porque sí. Es un tema que me pone de muy mal humor!!!!! Pues mi intención siempre es promover los buenos hábitos que no tiene absolutamente nada que ver con la falta de comer y nutrirse mal! No es lo mismo comer las cantidades necesarias y de una forma equilibrada a NO comer. Tampoco es lo mismo comer más porque tienes un consumo calórico más alto, a comer como un cerdo porque sencillamente te gusta! Piensen en cuántas personas pueden dañar antes de decir algo. Respeto por respeto!", señaló.

