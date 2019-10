La mujer entre risas habló sobre las intervenciones estéticas que se ha realizado. Valentina Lizcano reveló cuáles son las cirugías que tiene.

Valentina Lizcano se ha jactado en más de una ocasión de tener un cuerpo envidiable. Aunque no ha sido una tarea fácil, esto lo ha logrado gracias a su estilo de vida saludable, sobre todo una alimentación balanceada acompañada de ejercicio.

No obstante, hay personas inescrupulosas que le han estado preguntando a la empresaria cuáles son las cirugías que se ha hecho. Es por eso que decidió aclararlos rumores por medio de sus historias de Instagram, mientras se encontraba en la peluquería.

Allí, Valentina mostró sus uñas e irónicamente empezó a decir que sus uñas son operadas, y quería compartir con sus seguidores su falsedad. En un tono más serio, ella le preguntó a la manicurista si eran reales sus uñas, a lo que la mujer respondió: sí.

Luego, aclaró que no se ha inyectado ningún producto en sus labios, simplemente son carnudos. De igual manera, destacó que no se ha realizado ninguna cirugía en su cuerpo, pero que le inventen intervenciones estéticas le aumenta el autoestima.

"A mí me encanta cuando me dicen que tengo extensiones de uñas, que tengo la trompa operada, que tengo las nalgas puestas que son prótesis y me fascina porque como yo sé que no es cierto entonces yo me siento honrada porque digo ‘soy tan linda que parezco hecha’", expresó.