Los 3 guapos actores que vendrán a México en los siguientes meses

La Mole Convention, que tendrá lugar en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México el 13, 14 y 15 de marzo de 2020. Este evento es el principal referente en cuanto a convenciones de entretenimiento se refiere.

El siguiente año grandes personalidades de las series vendrán a convivir con sus fans. Nada menos que dos de nuestros actores favoritos de Smallville, y puedes conseguir boletos para verlos. Al menos ahí podrás conocer a Tom Welling y Michael Rosenbaum.

También hay oportunidad que todo el elenco de Lucifer venga, pero aquí más detalles.

Mientras tanto –hay posibilidades que no solamente Tom Ellis– sino todo el elenco venga a México. Todo fue gracias a la cuenta de Twitter oficial del programa que dio índice de un posible capítulo en nuestro país.

🔥😈🔥!! Is Lucifer going by a new name, @MikeCosta ??🤔 Or going to Mexico? 🇲🇽 #LuciferNetflix #Lucifer pic.twitter.com/gwBXlpPkql

— Lucifer Writers Room (@LUCIFERwriters) September 28, 2019