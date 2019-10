"Si no me quisiste así...": Michelle Carvalho bromea con fotografía de su antes y después

La modelo Michelle Carvalho compartió una fotografía evidenciando la única intervención estética que se ha realizado. Se trata de una imagen comparativa en la que muestra cómo era su dentadura antes y después de someterse a un tratamiento de corrección.

El primer registro fue tomado cuando tenía 13 años de edad, y el segundo a los 18. Pero muy fiel a su estilo, la brasileña la utilizó para reírse de su cambio convirtiéndola en meme.

"Si no me quisiste así… no me vengas a buscar así", escribió, agregando una carcajada. Además, explicó que el arreglo de su dentadura ha sido la única intervención que se ha realizado hasta el día de hoy.

Recordemos que Michelle Carvalho, suele ser muy sincera respecto a su imagen física. Y es que en más de una ocasión, ha sido blanco de críticas debido a sus drásticas fluctuaciones de peso.

Producto del último aumento de peso, la brasileña reveló que tiene problemas de tiroides y que esto le produce varias alteraciones a nivel hormonal. "Lo trato con pastillas, pero es un tema de salud", dijo en una entrevista. También se refirió a su distanciamiento de las pasarelas, y reveló sus planes de convertirse en modelo de talla grande.

"No todo es vestirse bien y lucir flaca, es una cuestión de aceptación y de quererse. La idea es tener una actitud positiva. Lo de afuera se arregla con ayuda de especialistas de vestuario y todo lo demás. El problema de que mucha gente no se acepte nace del bullying, se burlan de ti. Hay que trabajar en el modelaje independiente de las críticas. Para mí no es tema, pese a que sí he recibido mucho acoso y bullying, pero no me ha afectado", dijo.

Michelle Carvalho se proyecta como modelo XL: "La gente se puede sentir identificada en mí" La influencer quiere derribar los estándares de belleza establecidos

Te recomendamos: