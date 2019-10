Kenita Larraín realiza asertivo análisis numerológico sobre la vida de Luli

Desde que se inició en la práctica de la numerología, Kenita Larraín ha sido invitada a analizar distintos escenarios incluyendo algunas figuras del espectáculo. También ha lanzado predicciones sobre la vida de algunos famosos, las que finalmente se han cumplido tal como había vaticinado.

Recientemente, fue invitada al programa Intrusos, de La Red, en donde haciendo uso de sus habilidades, realizó un análisis sobre la vida de Nicole 'Luli' Moreno. Sobre la modelo, dijo que se leen los números 8 y 3, que corresponden a la suma de la fecha de nacimiento y que son el número karmático y el número de obstáculo.

"En el caso de Luli, trae un tema a solucionar con el referente masculino. Ahí podría uno ir a la infancia con el tema del papá. Bajo las constelaciones familiares, muchas veces cuando se entra al campo cuántico y se hacen sanaciones, uno le dice a a la parejas 'tú no eres mi papá'. Muchas veces esa niña herida en la infancia que tiene algunos temas que trabajar con lo masculino, en este caso su padre, ese referente después cuando uno está grande, los psicólogos hablan de que se relaciona con el adulto que tú eres hoy", explicó apuntando el número 8.

"Acá tiene el tema con lo masculino. Hay una necesidad, una carencia, tiene unos temas que podría atender", dijo. "Cuando te aparece en el número de obstáculo", agregó apuntando el número 3, "habla de una infelicidad. Podría haber un tema complejo de derroche. Los dos números hablan de derroche. Tendría que aprender y revisar".

"El número 8 tiene que ver con el poder y el dinero. Yo veo alguien con este número y lo invitaría a ver cuáles son sus programaciones con el dinero. Acá no me aparece el número emocional todavía, pero sí me hace ruido el tema que para ella podría no ser tan fácil encontrar una pareja", señaló Kenita Larraín.

"Tiene un desequilibrio en lo masculino. El número 3 habla de un niño interno, entonces tiene que haber un aspecto en ella que debe ser bien inmaduro. Puede haber sido algo muy importante, también desde una perspectiva infantil. Puede ser una ilusión, también", agregó.

Predicción

"Hay un 5 escondido, le vienen grandes cambios en este periodo, también", anunció Kenita Larraín. "¿A qué te refieres?", le preguntó Michael Roldán, a lo que la numeróloga respondió: "hasta que cumpla los 33. También hay otra forma de analizar la energía. ¿32 años tiene? El 32 da un 5. Ese número significa una persona que necesita libertad, pero hay que tener cuidado porque si uno no está bien parado, puede traer desorden".

