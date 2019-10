Javiera Contador comparte fotografía de su primer trabajo y se compara con Natalie Portman

Con una divertida secuencia de fotografías, la actriz Javiera Contador dio a conocer el ingenioso trabajo que la ayudó a pagar su universidad. La actriz realizaba presentaciones en cumpleaños de niños, disfrazada con un colorido atuendo y con el rostro completamente pintado.

Así lo contó a través de redes sociales, en donde compartió los registros tomados en el año '94. "Así me pagué la universidad: una parte en crédito universitario y la otra trabajando como payasita haciendo animaciones infantiles. La ropa me la hizo mi abuela Marisa y el personaje se llamaba Trencitas que trabajaba junto a Pichiruchi @elmagofun", contó.

Además, reveló que como no tenían dinero para materiales, se las arreglaron para armar su show. "No teníamos plata para comprar unos títeres pro, así que le saqué algunas muñecas y muñecos a mi hermana chica. Les saqué las cabezas y les hice unas ropas con telas pa' meter la mano. Me quedaron horribles!! #LosTiteresMasFeosDelMundo… Igual como que tengo algo de Natalie Portman en La guerra de las galaxias, no?", escribió, comparándose con la actriz de Hollywood.

El personaje al que hizo referencia, es Padme Amidala, que aparece en los primeros tres capítulos de la saga Star Wars. Su rasgo más característico es su rostro pálido con un punto rojo en cada mejilla, similares a los utilizados por Javiera Contador con su payasita Trencitas.

Te recomendamos: