La modelo posó sin maquillaje. Foto de Jessica Cediel cuando niña causa revuelo en redes.

Jessica Cediel es considerada una de las mujeres más bellas de la farándula colombiana. A parte de desempeñarse como modelo, ha cautivado a los televidentes con su talento como presentadora.

Su imagen se ha convertido una de las más polémicas de Colombia, en parte por el reconocimiento internacional que tiene. Es por eso que últimamente ha decidido mostrarse "real" por medio de sus redes sociales.

Pero, la publicación que se destacó en su Instagram fue una galería en donde primero aparece una foto de ella en su niñez y luego una actual, tras un "día largo de trabajo".

Junto a la fotografía, la presentadora escribió una reflexión sobre amor propio y la actitud positiva que hay que ponerle a la vida. A pesar de que reconoció que la foto que se tomó no es la mejor, dejó claro que se ama así misma.

"(…) Me amo tal cual y no me da pena mostrarme tal cual soy. Con producción o sin producción. Eso no me hace mas ni menos. Yo me siento feliz y me gusta lo que veo cuando me paro frente al espejo (…)", escribió.