Érika Zaba enloquece las redes con una foto de sus dos amores, a poco tiempo de dar a luz

Érika Zaba se encuentra en la recta final de su embarazo y con una reciente fotografía demostró que luce más feliz y radiante que nunca.

En ella, la intérprete no sólo presumió su pancita, sino también a su gran amor y fiel compañero. Y no, en esta ocasión no se trata de su esposo ¡sino de su perro Winston!

"Me derrito de amor 🐾🐾 La felicidad de que llegue el bebé a esta casa es de todos 💙 📸 @milky_foto por @sandrakai_foto wow síganla hace cosas increíbles 👏🏻👏🏻"

Cabe destacar que Winston es un Bernés de la Montaña y ha sido un gran compañero para Érika en esta etapa de su vida. Llegó a casa gracias a que su esposo Francisco la convenció de tenerlo.

Es sabido que los animales domésticos son muy intuitivos y cariñosos cuando hay un embarazo en casa y sin duda, tomarán la tarea de cuidar a la futura madre y a su bebé en todo momento.

En un video de su blog, "la GÜera" compartió que ha tenido un buen embarazo y aunque aún le falta arreglar cosas para la llegada del bebé, se está preparando para ser la mejor mamá.

