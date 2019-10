Adamari López se robó las miradas con este delicado look que la hizo lucir más radiante y delgada que nunca

Adamari López luce cada vez más hermosa con sus looks, pero uno en especial se robó todas las miradas y la hizo lucir más delgada.

La conductora llevó durante el programa de Un Nuevo Día de este miércoles un hermoso vestido color azul con mangas y zapatos color nude, que la hicieron verse más estilizada, radiante, y dejó ver uno de sus mejores atributos, sus piernas.

Y es que la puertorriqueña posee unas piernas tonificadas y envidiables, que cada vez que las muestra, le hace recibir miles de halagos por parte de sus fans.

"Que hermosa Ada, me encanta este look", "te ves radiante, debes optar por este tipo de vestidos más seguido", "ese vestido te va muy bien", "wow con tus piernas, que envidia, ya quisiera tenerlas así", y "Tengo que ser sincera no siempre me gusta como se ve,porque hay cosas que no le quedan bien,pero hoy se ve muy linda y ese color le queda perfecto", fueron algunos de los piropos que recibió.

La también actriz recibe críticas en redes constantemente por sus looks, pero esta vez fue halagada y hasta la felicitaron por esta elección, aunque en varias oportunidades la conductora ha aclarado que no es ella quien elige sus atuendos.

