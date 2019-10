Renata Bravo tras operación de urgencia: "Estuve muy cerca de morir"

El 23 de septiembre, fue un día que Renata Bravo quisiera borrar de su memoria. La actriz y conductora del programa Milf, de TV+, sufrió la rotura de una úlcera gástrica que derivó en una peritonitis por la que tuvo que ser operada de urgencia.

Tras la intervención, la clínica Red de Salud UC Christus aseguró que la paciente se encontraba fuera de peligro, estable y recuperándose de forma satisfactoria. Por su parte, la actriz agradeció las muestras de apoyo recibidas por parte de sus seguidores en redes sociales e hizo un llamado a seguir enviándole buenas energías.

Renata Bravo se recupera tras ser operada de urgencia: "Sigan tirando buenas vibras" La actriz compartió un mensaje sobre su estado de salud en redes sociales

Luego de una semana hospitalizada, Renata Bravo se refirió al complejo momento que atravesó. "Estoy con vida porque me encontraron a tiempo. Yo ese día me tomé un laxante, pero no sé si eso fue lo que desencadenó que la úlcera se rompiera", declaró a La Cuarta.

"El dolor era muy intenso, pensé que era un infarto, fue tan fuerte que le dije al doctor cómo quería que fuera mi funeral, que quería donar mis órganos y otras cosas, por suerte nada de eso ocurrió. Tuve mucho miedo, pero tengo una nueva oportunidad. Yo sufrí algo similar a los 18 años, pero pensé que no volvería. Sólo pido seguir con vida unos 30 años más porque me gusta disfrutar. Soy una persona positiva y tengo claro que no era mi momento de partir", comentó.

Consultada por su regreso a las pantallas de TV+, la actriz aseguró que volverá la próxima semana. "Aprovecharé de regalonear un poco, pero el lunes ya espero estar operativa. Agradezco todo el cariño que me dieron por redes, mis compañeras de Milf, mis amigos del teatro. Ya estaré de vuelta para todos", dijo.

Te recomendamos: