Mónica Godoy hace estallar las redes con fotografía a los 22 años de edad

Con una deslumbrante fotografía, Mónica Godoy nos llevó de vuelta a los '90. La actriz compartió un registro en el que aparece caracterizada como "Martita", personaje de la teleserie Borrón y cuenta nueva, producida y emitida por TVN.

"Recuerdos que me llegan a propósito del cierre del área dramática de @tvn. Muchas teleseries emblemáticas y tan recordadas fueron fruto de esa área del canal… ¿Qué otro personaje o teleserie les gustaría que posteara?"

La captura formó parte de un póster para la revista TV Grama. En ese entonces, la intérprete tenía 22 años, por lo que suscitó una serie de comentarios entre sus seguidores en redes sociales. Muchos de estos, demostraron sentimientos de nostalgia y sacaron a relucir viejos recuerdos.

"Yo me acuerdo hasta de la canción que cantaban jajajja. 'Si vienen a cantar, si vienen a bailar…"", señaló una persona. "Yo tenia esa foto pegada en mi pieza. Tenía 15 años", confesó otra.

También hubo quienes le hicieron caso a la actriz y comentaron algunos personajes que les gustaría ver. "Scarlett Jara en Aquelarre año '99. Saludos mi linda!!!", "Alguna de tic tac… Muy bueno ese papel igual, me hizo reír mucho. Slds!!!", y "No recuerdo el nombre del personaje. Pero me gustaba el papel que hacías en Tic-tac", fueron parte de las peticiones.

