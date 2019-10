"Déspota e inmadura": la dura acusación de modelo XL a Michelle Carvalho

Una nueva polémica protagonizada por la modelo Michelle Carvalho quedó al descubierto en Intrusos, de La Red. La Miss XL Leonor Allende acusó a la brasileña de ignorar una invitación para participar de un evento XL, lo que fue recogido en el programa farandulero.

"Me habla un amigo de Chilevisión y me dice: 'oye Leo, supiste la noticia de la Michelle Carvalho, que quiere ser modelo XL…'. Yo ya la había visto, que había ganado varios kilos. Me dicen: '¿por qué no tratas de insertarla en tu certamen, de invitarla?"", contó la mujer, que además leyó el mensaje que le envió en pantalla.

"Le puse: 'hola linda, ¿cómo estás? Quiero invitarte a un lanzamiento en mi certamen del Miss XL. Irá Intrusos a cubrir la nota. Les dije que te invitaría, y otros medios también van", fueron sus palabras. El periodista corroboró que el mensaje fue leído por Michelle Carvalho.

Leonor Allende reaccionó con molestia, debido a que la modelo no respondió su invitación. "Yo no la conozco, no he compartido con ella. Pero si lo leyó por qué no contesta para ver de qué se trata, o por qué me quieres invitar, cuánto me vas a pagar", comentó.

La respuesta de Michelle

Consultada por el tema, la brasileña se mostró sorprendida y aseguró que no sabía de quién le estaban hablando. "¿Quién es Leonor?", preguntó. "Ni idea, la voy a revisar, porque me llegan muchos mensajes al día y voy abriendo así no más. Le pido disculpas", se excusó.

Sin embargo, el enojo de Leonor Allende no dio tregua. "Si alguien quiere pedir a gritos 'quiero ser modelo XL, contrátenme'… Y yo soy la propulsora del tema XL en Chile. Dime que en realidad no te interesa y te doy las gracias, y te pongo un 'ok'. La encontré súper déspota, demasiado déspota. Creo que lo desaprovechó y por una parte la encuentro bastante inmadura", sostuvo.

Por su parte, Michelle Carvalho la invitó a ser profesional y a mandarle un correo con su propuesta. "Yo feliz, pero si no me mandan un email o algo más profesional, difícil que lo lea", sentenció.

