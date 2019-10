Alessandra Rosaldo compartió un avance de la serie sobre los Derbez

Ver esta publicación en Instagram

Por primera vez, todos #LosDerbez viajamos juntos y fue toooooooda una aventura🙄😱🤯😜🥰 Aquí les dejo un poco de lo que podrán ver a partir del 18 de Octubre en @DeViajeConLosDerbez que será transmitido en USA 🇺🇸 por @StreamPantaya y en México 🇲🇽 y el resto del mundo por @PrimeVideoMX @deviajeconlosderbez_US #DeViajeConLosDerbez #porquénosomosunafamilianormal 🤷🏻‍♀

Cómo nació la idea de hacer una serie sobre los Derbez

En una entrevista reciente, Eugenio Derbez habló sobre el momento en que nació la idea de hacer una serie sobre su familia.

“Me fui a Australia a filmar la película de Dora y estuve muy lejos de la familia, estuvimos allá casi 5 meses y cuando regresamos de allá me sentí muy desconectado de todos ellos (…) y dije nunca nos vamos a juntar si no lo organizamos, por qué no hacemos un esfuerzo para juntarnos todos y hacer un viaje porque sino entre los compromisos de todos nunca nos vamos a ver y a mí me hacía falta esta conexión con mi familia, siempre la tenía con mis hijos pero como que la habíamos perdido un poco”, explicó en el programa Despierta América.

Alessandra Rosaldo intervino para comentar lo que pensó sobre la idea cuando Eugenio se la comentó: “Yo le dije amor no sé si es una buena idea irnos todos juntos, somos una familia muy unida pero un mes todos juntos (risas)” y comentó José Eduardo: “si ya es complicado un fin de semana”.

Pero finalmente se unieron todos en un viaje que los hizo compenetrarse más como familia, fomentando esta misma unión entre todos sus admiradores.

